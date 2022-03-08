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YouTube заблокировал оба канала Соловьева

Администрация видеохостинга заблокировала основной и резервный каналы Соловьева - Соловьев Live и Вечер с Владимиром Соловьевым за нарушение правил сервиса.
YouTube заблокировал оба канала Соловьева

Видеохостинг YouTube заблокировал еще один канал российского пропагандиста Владимира Соловьева - Вечер с Владимиром Соловьевым.

Теперь оба YouTube-канала Соловьева - Soloviev LIVE и Вечер с Владимиром Соловьевым недоступны.

На каналы Соловьева было подписано более миллиона пользователей.

После блокировки первого канала днем ранее Соловьев потребовал в своем Telegram от администрации видеохостинга извинений и пригрозил отключением YouTube в России, но в ответ получил блокировку второго своего канала.

Напомним, с начала марта в России начались проблемы с YouTube.Также 5 марта  Роскомнадзор заблокировал Facebook. Решение было принято в ответ на блокировку российских СМИ. 

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