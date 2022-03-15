Оккупанты планируют массовую вырубку украинского леса - разведка

В последний раз подобные указания происходили во время фашисткой оккупации.

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса. Документ, подписанный министром обороны оккупантов оказался в распоряжении украинской разведки.

Читайте также: Глава НАПК отправил письмо-благодарность Шойгу за разворованные ресурсы РФ

Сергей Шойгу написал письмо Путину "Про возможность вырубки на землях обороны". В нем ставится за цель получить разрешение на тотальную вырубку "лесов, деревьев, зеленых насаждений" Украины.

В планах оккупантов - вырубка "любой интенсивности и любого возраста, вне зависимости от формы владения и категорий земли с правом использования полученной древесины".

Шойгу написал письмо Путину. / t.me/operativnoZSU

В листе отмечается, что неиспользованная для нужд российской армии древесина будет продана, а полученные деньги хотят потратить на обеспечение армии-оккупанта.

Отметим, что данные диверсии были в последний раз во время оккупации немецкой армией.

Ранее мы писали, что США прогнозирует ресурсы армии России еще на 10 дней. Также американский генерал-лейтенант отметил, что на это может повлиять и поставки американской и европейской военной помощи.