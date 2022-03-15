Оккупанты планируют массовую вырубку украинского леса - разведка
Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса. Документ, подписанный министром обороны оккупантов оказался в распоряжении украинской разведки.
Читайте также: Глава НАПК отправил письмо-благодарность Шойгу за разворованные ресурсы РФСергей Шойгу написал письмо Путину "Про возможность вырубки на землях обороны". В нем ставится за цель получить разрешение на тотальную вырубку "лесов, деревьев, зеленых насаждений" Украины.
В планах оккупантов - вырубка "любой интенсивности и любого возраста, вне зависимости от формы владения и категорий земли с правом использования полученной древесины".
В листе отмечается, что неиспользованная для нужд российской армии древесина будет продана, а полученные деньги хотят потратить на обеспечение армии-оккупанта.
Отметим, что данные диверсии были в последний раз во время оккупации немецкой армией.
Ранее мы писали, что США прогнозирует ресурсы армии России еще на 10 дней. Также американский генерал-лейтенант отметил, что на это может повлиять и поставки американской и европейской военной помощи.