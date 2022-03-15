У РФ осталось ресурсов на 10 дней войны, ее силы на исходе — США

Россиянам не хватает людей, боеприпасов и времени, сообщил Бен Ходжес.

У РФ осталось ресурсов всего на 10 дней активной войны. Силы российской армии на исходе. Об этом сказал экс-глава сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире MSNBC.

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Так, американский военачальник сообщает, что россиянам не хватает людских ресурсов, времени и боеприпасов. Новые силы и средства попросту не поступают.

"Приблизительно за 10 дней — это моя оценка — и при условии, что мы, Запад, не только продолжим, но и увеличим помощь для украинских сил", — подчеркнул Ходжес.

Это позволит ВСУ полностью уничтожить российскую артиллерию с армией, а также отражать ракетные удары врага.

Россия пройдет точку невозврата через 10 дней. После этого периода ее войска больше не смогут вести активные боевые действия, подчеркнул генерал-лейтенант.

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В свою очередь издание "Радио Свобода", ссылаясь на закрытый брифинг Пентагона США, сообщает, что продвижение российской армии в Украине остановилось почти везде. Хоть россияне и продолжают совершать бомбардировки, но это им не помогает.

Например, Пентагон не фиксирует изменений в продвижении на Киев, войска РФ застряли у аэродрома в Гостомеле. Россияне уже несколько раз делали паузы с целью перегруппироваться, но и это не помогло. Задержка связана с масштабным украинским сопротивлением.

Чиновник американского оборонного ведомства также указывает, что РФ выпустила по Украине уже свыше 900 ракет. Ряд городов оказались под ударом. Цель действий врага — подчинить мирных граждан.

На этом фоне в сторону Изюма пытаются выдвинуться 50-60 российских машин. Но информации о том, что РФ пополняет свои силы боеприпасами или войсками, нет.

100% сил, которые собрал Владимир Путин, уже находятся в Украине. Признаки того, что он завозит в страну что-то еще, отсутствуют, оценивает обстановку Пентагон.

Напомним, ранее были названы потери РФ с начала войны. Это уже больше 13 500 человек, 404 танка и 1 279 ББМ.

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