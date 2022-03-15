Пентагон: У РФ нет преимуществ в небе над Украиной

Украина ежедневно просит НАТО и ЕС закрыть небо над страной, чтобы российские ракеты перестали уничтожать мирное население и инфраструктуру.

В Пентагоне заявили, что Россия не имеет преимуществ в небе над Украиной. Все просьбы украинцев о закрытии неба так и остаются без внимания. Как отмечает представитель Пентагона Джон Кирби, ВСУ умело защищают свое воздушное пространство и не дают россиянам получить преимущество в небе.

По словам Кирби, у оккупантов не вышла провокация с ракетным ударом по военному полигону в Яворове. Отметим, что рашисты таким образом хотели убить иностранных добровольцев, которые приехали воевать за Украину. Однако их там не было, и погибли мирные жители. США продолжат поставлять военную помощь Украине.

Украинские ПВО побили российский Су-25 14 марта. / t.me/karpatska_sich

"Украинцы находят способы продолжать защищать свое небо, а также сохранять собственную мобильность и пространство для маневра," - сообщает Джон Кирби.

Ранее мы писали, что Генштаб предоставил оперативную информацию по регионам Украины на 12:00 15 марта. Отмечается, что враг хочет укрепиться на уже занятых позициях и делает попытки наладить логистику.