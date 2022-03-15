Генштаб сообщил об обстановке в регионах на 12:00 15 марта

В сводке отмечается, что состояние, положение и характер действий обороны существенно не изменились. ВСУ продолжает успешно противостоять российской армии.

В Украине двадцатый день войны. Генеральный штаб Украины несколько раз в день публикует оперативную информации, описывая ситуацию в регионах Украины. По состоянию на 12:00 15 марта, положение, характер действий сил обороны существенно не поменялись.

Российские оккупанты на протяжении дня не проводили активных наступательных действий, так как занимались пополнением текущих потерь, вербовкой наемников-иностранцев и решением проблем с логистикой.

Также неоднократно появлялась информация об организации центров подготовки наемников в Смоленске, Гомеле и Бобруйске.

На Волынском направлении оккупанты удерживают группировку на охране украинско-беларусской границы. Поэтому сохраняется высокая вероятность втягивания РБ в войну против Украины.

Потери рашистов за 20 дней войны. / Генштаб ВСУ

В Полесском направлении рашисты провели неудачную попытку прорыва оборону ВСУ в направлении Гута-Межигорская, Лютиж. Также у оккупантов не вышло захватить Макаров.

На Северском направлении враг пытался нарастить свое войско, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов.

В Слобожанском направлении главная цель врага - окружить Сумы и Харьков.

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На Донецком и Таврийском направлениях рашисты не достигли успеха в районе Лисичанска, потерпели поражение и потери, и отошли. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западной округе города. Продолжается штурм на западном и восточном округах Мариуполя при поддержки авиации и артиллерии.

На Южнобугском направлении враг не проводит активных действий, пытается удержаться на ранее захваченных позициях.

Из-за поражений в основных направлениях рашисты продолжают проводить ракетные и авиационные удары по гражданским объектам, мирному населению.

Ранее мы писали, что Шойгу предложил Путину вывозить украинский лес. В планах рашистов применить украинские богатства для своей оккупационной армии.