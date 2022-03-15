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Россияне убили украинскую журналистку и оператора FoxNews

Оккупанты обстреляли журналистов в селе Горенка под Киевом.
Россияне убили украинскую журналистку и оператора FoxNews
Александра Куршинова и Пьер Закревский погибли в результате вражеского обстрела. / t.me/Pravda_Gerashchenko

Россияне продолжаю геноцид не только украинского населения, но и журналистов. Рашисты убили украинскую журналистку Александру Куршинову и оператора телеканала FoxNews Пьера Закревского. Об этом сообщил советник Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. 

Оператор был гражданином Ирландии. Вместе с Куршиновой они попали под артиллерийский обстрел российских оккупантов  в северо-восточной части села Горенка, которое расположено в Киевской области.

Отметим, что журналист FoxNews Бенджамин Холл ранее был ранен рашистами, но ему удалось выжить. Однако врачам пришлось ампутировать мужчине часть голени.

Ранее мы писали, что добровольцы территориальной обороны получат статус "ветераны войны". Верховная Рада Украины приняла данный законопроект.

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