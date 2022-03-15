Добровольцы теробороны будут признаны ветеранами войны - ВРУ

Данный законопроект был принят Верховной Радой Украины.

Верховная Рада Украины приняла законопроект по поводу территориальной обороны. Так, добровольцы теробороны будут признаны ветеранами российско-украинской войны.

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ВРУ проголосовала за признание бойцов теробороны участниками боевых действий или лицами с инвалидностью в результате войны.

Ранее мы писали, что от 500 до 900 оккупантов находятся на Запорожской АЭС. Энергоатом опасается за поведение и незнание рашистов правил ядерной энергетики, что грозит катастрофой.