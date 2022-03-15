Добровольцы теробороны будут признаны ветеранами войны - ВРУ
Данный законопроект был принят Верховной Радой Украины.
Верховная Рада Украины приняла законопроект по поводу территориальной обороны. Так, добровольцы теробороны будут признаны ветеранами российско-украинской войны.
Читайте также: Лидер фракции консерваторов Латвии подал заявление об отставке, чтобы стать украинским добровольцемВРУ проголосовала за признание бойцов теробороны участниками боевых действий или лицами с инвалидностью в результате войны.
Ранее мы писали, что от 500 до 900 оккупантов находятся на Запорожской АЭС. Энергоатом опасается за поведение и незнание рашистов правил ядерной энергетики, что грозит катастрофой.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: