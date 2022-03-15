Спутниковые снимки показали, что корабли РФ направляются из Крыма в Одессу

Оккупанты отошли от берегов оккупированного полуострова в районе обеда.

Пляж в Одессе в условиях военного времени. / t.me/karpatska_sich

Рашисты не оставляют надежды приплыть к берегам Одессы. Это доказывают спутниковые снимки, опубликованные организацией Cover Shores.

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Снимки, сделанные 15 марта в 11:47, демонстрируют, что корабли РФ отошли от Крыма и двигаются в направлении Одессы.

Данные со спутника. / t.me/ukrain1an_news

Напомним, что 13 марта секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что РФ планирует высадку десанта в Одессе в ближайшие дни. Поэтому ВСУ готовы их "встречать".

Ранее мы писали, что россияне разрушили памятник архитектуры в Харькове. Дом 1911 года постройки пережил две мировые войны, но беспрецедентную атаку рашистов - не смог.