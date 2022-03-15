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Войска РФ разрушили памятник архитектуры 1911 года в Харькове

Харьковский дом пережил две мировые войны.
Войска РФ разрушили памятник архитектуры 1911 года в Харькове
Здание 1911 года постройки не пережило атаки рашистов. / t.me/livekharkov

Российские оккупанты разрушили памятник архитектуры 1911 года постройки. Об этом стало известно из телеграм-канала "Харьков LIVE".

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Дом в Харькове пережил две мировые войны, а также немецкие бомбардировки в 40-х годах 20 столетия. Однако рашистам без разницы, куда стрелять. 

Отметим, что здание полностью разрушено.

Ранее мы писали, что в Энергодаре разрушен памятник Небесной сотне. Как отмечает Геращенко, для рашистов незнакомо понятие демократия, поэтому они хотят уничтожить все, что к ней относится. 

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