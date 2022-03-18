В Украине во время войны погибли уже 816 мирных жителей – ООН

На самом деле количество погибших больше, так как еще нет данных из некоторых городов.

В Украине с 24 февраля и по 17 марта 2022 года в результате обстрелов российских оккупантов погибли 816 мирных жителей. Такую статистику обнародовал ОНН, передает "Интерфакс-Украина".

В отчете ООН говорится, что чаще всего мирные жители погибают в Донецкой и Луганской областях, в районе Киева, в Черниговской, Харьковской, Николаевской, Сумской областях. То есть в тех районах, где идут главные бои с российскими оккупантами.

ООН подчеркивает, что данные о погибших взяты из официальных источников. На самом деле количество погибших мирных жителей значительно больше, так как нет своевременных данных о потерях в регионах, в которых в последние дни шли сильные бои.

В частности, еще нет данных о погибших мирных жителях в Волновахе, Мариуполе, Изюме, Северодонецке, Рубежном и Тростянце. Именно там в последние дни велись сильные боевые действия.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что есть два варианта окончания российско-украинской войны.

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