Возле Тростянца разбили колонну российских оккупантов

Об этом сообщил пресс-центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Бойцы ВСУ в Сумской области недалеко от Тростянца полностью разбили военную колонну российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

К сожалению, в сообщении не говорится, когда украинские бойцы уничтожили эту российскую колонну. Также не известно, сколько в бою погибло и было ранено российских военнослужащих.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, на Сумском направлении активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят. Противник перегруппировывается и пытается наладить снабжение. Оккупанты активно ведут разведку.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что за первые 22 дня войны российские войска потеряли в Украине более 14 000 человек убитыми и ранеными. Около 2 000 российских солдат сдались в плен.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что есть два варианта окончания российско-украинской войны.

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Разбитая вражеская колонна / facebook.com/UkrainianLandForces/

Разбитая вражеская колонна / facebook.com/UkrainianLandForces/

Разбитая вражеская колонна / facebook.com/UkrainianLandForces/

Разбитая вражеская колонна / facebook.com/UkrainianLandForces/

Разбитая вражеская колонна / facebook.com/UkrainianLandForces/