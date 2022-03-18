Суд разрешил арестовать Медведчука
Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал и объявил в розыск главу ОПЗЖ Виктора Медведчука. До своего побега кум Путина находился под домашним арестом по делу о государственной измене.
Суд во Львове избрал меру пресечения, а именно: содержание под стражей Медведчука. Перед этим ГБР и прокуратура объявили изменщика родины в международный розыск. Кума Путина обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористической организации.
Всех, кто знает о местоположении кума российского диктатора, просят передать информацию в ГБР.
Отметим, что 16 марта полиция Хорватии арестовала 92-метровую яхту Медведчука. Как сообщает "Украинская правда", это одна из пяти самых больших яхт в мире. По разным данным судно оценивается примерно в 200 млн долларов.
Ранее мы писали, что 90% информации о последствиях ракетных ударов разведка РФ получает из соцсетей. Поэтому СБУ просит не распространять места обстрелов, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.