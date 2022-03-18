90% информации о последствиях ракетных ударов разведка РФ получает из соцсетей - СБУ

Служба безопасности в очередной раз просит украинцев не публиковать места обстрелов с указанием геолокации.

Российская разведка получает 90% информации о последствиях ракетных ударов из социальных сетей. Правоохранители в очередной раз попросили украинцев не сообщает и не показывать места обстрелов. Об этом во время сообщила пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области во время брифинга Роксолана Яворская.

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По словам пресс-секретаря, такое "документирование" может помочь оккупантам скорректировать огонь.

"Информация типа "пролетело над нами недалеко от военного городка" помогает россиянам лучше ориентироваться по целям. Для чего вы это говорите? Для того, чтобы скорректировали огонь и враг попал на 100 метров ближе к цели?" - задала риторической вопрос украинцам Яворская.

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Помимо мест обстрела, представитель СБУ отметила, что нельзя выставлять снимки и видео на фоне военных и их позиций, так как это является важной информацией для рашистов.

О ситуации в Украине имеют право разглашать президент Украины, штаб ВСУ, Минобороны, правоохранительные органы, ОВА. Все остальные политики и активисты должны перед публикацией согласовывать информацию.

Ранее мы писали, что рашисты просят родителей обращаться к шаманкам, чтобы их не убило украинским снарядом. Также боевики "оберегают" себя георгиевскими лентами, которыми обматываются. Это стало известно из перехвата разговора оккупанта и его матери.