Почти 10 млн украинцев покинули свои дома - ООН

Украина очень быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за разрушительной войны в Сирии.

В результате вооруженной агрессии России против Украины около 10 млн граждан покинули свои дома. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Международной организации по миграции ООН в пятницу, 18 марта.

Уточняется, что почти 6,5 млн человек были перемещены внутри Украины, помимо 3,2 млн, которые уже покинули страну.

"Всего за три недели Украина быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за разрушительной войны в Сирии, в результате которой около 13 млн человек были вынуждены покинуть свои дома как в стране, так и за рубежом", – говорится в сообщении.

Кроме того, более 12 млн человек, по оценкам, застряли в пострадавших районах или не могут покинуть их из-за повышенных рисков безопасности, разрушения мостов и дорог, а также отсутствия ресурсов или информации о том, где найти безопасность и жилье.

Напомним, в последние дни число покидающих Украину снижается. За минувшие сутки из страны выехали почти 55 тысяч человек – на 20% меньше, чем днем ранее.

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