Войска РФ отходят от Николаева – глава ОГА

Вместе с тем, враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивных снарядов.

Войска РФ отступают от Николаева. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Ситуация, как говорят в последнее время, "лучше, чем вчера". Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивных снарядов, делает это с расстояния 50-70 километров, - отметил Ким.

По его словам, сейчас армия РФ отодвигается от Николаева в другом направлении.

Напомним, в пятницу утром, 18 марта, противник с близкого расстояния бомбил Николаев, в частности, открывал огонь из Херсонской области, поэтому местных жителей не успели предупредить о воздушной атаке.

Ранее сообщалось, что под Николаевом ВСУ захватили позиции артиллерии РФ.

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