В ОП сказали, на сколько в Украине хватит продовольствия

Украинская экономика нуждается в валютных поступлениях, а потому Киеву нужно думать и об экспорте.

Украина обеспечена продовольствием до конца 2023 года. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире информационного телемарафона в субботу, 19 марта.

"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим", - сказал чиновник.

При этом он отметил, что украинская экономика нуждается в валютных поступлениях, а потому нужно думать об экспорте, и анонсировал программу поддержки аграриев.

"Но мы должны думать и об экспорте, потому что валютные поступления, нам нужно держать баланс. И для того чтобы выдержать, мы разработали комплексную программу поддержки посевной, которая в первую очередь предусматривает льготное финансирование аграриев для того, чтобы они могли закупить дизельное горючее, посевной материал и удобрения, чтобы провести посевную, которая уже сейчас фактически начинается", - добавил Шурма.

Наконец, он озвучил цель украинских властей - сохранить урожай, а в следующем году обеспечить как минимум на уровне 70% от текущего года, учитывая военные действия в Украине.

Ранее эксперты установили, что в Украине наблюдается рост цен на продукты питания и такая тенденция сохранится в 2022 году.

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