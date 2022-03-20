Ждет ли Украину дефолт: Ответ министра финансов

В 2022 году долговая нагрузка на государство не такая большая, сказал он.

Министр финансов Сергей Марченко ответил, ждет ли Украину дефолт. Его слова прозвучали в рамках телемарафона на телеканале "Рада".

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"Дефолт нам не угрожал и не угрожает", — заявил Марченко.

Он объясняет, что во-первых, долговая нагрузка на Украину не большая. И особенно это касается 2022 года. А во-вторых, страна обслуживает свои долги тщательно.

"Такие слова мы не употребляем", — подчеркнул он.

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Кроме того, глава Минфина выражает надежду, что дефолт вскоре наступит в России.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай озвучил два направления разрешения войны России в Украине.

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