Ждет ли Украину дефолт: Ответ министра финансов
Министр финансов Сергей Марченко ответил, ждет ли Украину дефолт. Его слова прозвучали в рамках телемарафона на телеканале "Рада".
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"Дефолт нам не угрожал и не угрожает", — заявил Марченко.
Он объясняет, что во-первых, долговая нагрузка на Украину не большая. И особенно это касается 2022 года. А во-вторых, страна обслуживает свои долги тщательно.
"Такие слова мы не употребляем", — подчеркнул он.
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Кроме того, глава Минфина выражает надежду, что дефолт вскоре наступит в России.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай озвучил два направления разрешения войны России в Украине.
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