ВСУ сбили новейший вертолет РФ Ка-52 стоимостью 16 млн долларов

В военной номенклатуре Аллигатор считается командирской машиной авиации Российской Федерации.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российский боевой вертолет Ка-52 (Аллигатор) стоимостью свыше 16 млн долларов. Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион.

Отмечается, что боец зенитно-ракетного подразделения Закарпатской бригады выстрелил из ПЗРК по вертолету, который был в нескольких километрах. Таким образом вертолет был сбит, а экипаж вертолета погиб.

"Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие", - сказано в сообщении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet