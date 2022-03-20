ВСУ сбили новейший вертолет РФ Ка-52 стоимостью 16 млн долларов
В военной номенклатуре Аллигатор считается командирской машиной авиации Российской Федерации.
Вооруженные силы Украины ликвидировали российский боевой вертолет Ка-52 (Аллигатор) стоимостью свыше 16 млн долларов. Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион.
Отмечается, что боец зенитно-ракетного подразделения Закарпатской бригады выстрелил из ПЗРК по вертолету, который был в нескольких километрах. Таким образом вертолет был сбит, а экипаж вертолета погиб.
"Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее за одни сутки ВСУ ликвидировали семь вражеских самолетов.
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