Войска Беларуси подходят к границе - МВД

Территорию нашей страны уже покинули белорусские дипломаты, что является тревожным сигналом для Украины.

Войска Беларуси подходят к границе и попытаются ее перейти. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, территорию Украины уже покинули белорусские дипломаты, и это является тревожным сигналом.

"Я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависимое для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии. Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек. Это вся армия, чтобы мы понимали, включая тылы, госпитали и так далее", - отметил Денисенко.

Также советник рассказал, что на западе страны силы готовы к вторжению белоруской армии.

"Но для нас это точно не нужно", - заключил он.

Напомним, ранее появились новые фото войск РФ на границе с нашей страной.

Белорусские войска находятся на границе с Украиной

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