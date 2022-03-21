В Сумах ликвидировали утечку аммиака

Пострадал один сотрудник предприятия "Сумыхимпром".

Сегодня, 21 марта, примерно в 03:55 российские оккупанты обстреляли в Сумах территорию предприятия "Сумыхимпром", в результате чего был поврежден резервуар с аммиаком. На данный момент спасатели смогли осадить аммиачное облако, сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что спасатели ликвидировали аварию с выбросом аммиака в Сумах в 07:49. Пострадал один сотрудник предприятия "Сумыхимпром". Угрозы населению города Сумы нет.

Сейчас сотрудники предприятия проводят регламентные работы по возобновлению технического процесса.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 21 марта российские оккупанты нанесли два авиаудара по Ровенской области. Целью атаки был военный полигон.

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