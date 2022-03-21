По Ровенской области нанесен ракетный удар
Войска РФ нанесли ракетный удар по Ровенской области. Об этом сообщил глава местной ОВА Виталий Коваль.
Читайте также: Через Сумщину вглубь Украины пролетели самолеты - глава ОВА
Так, по имеющимся данным, в ночь с 20 на 21 марта в области трижды звучали сирены воздушной тревоги. В результате, было зафиксировано два ракетных удара.
Коваль отметил, что целью атаки был один из военных полигонов.
"По одному из общих военных полигонов нанесли два ракетных удара. На месте работают спасатели", — сказал политик.
Читайте также: В Украине погибает ежедневно до 1000 российских солдат - разведка
Более подробную информацию он обещает сообщить позже.
После обращения Коваля на его странице в Facebook появился пост об очередной воздушной тревоге и ее отбое.
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на 26-й день войны.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.