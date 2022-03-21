По Ровенской области нанесен ракетный удар

За прошедшую ночь в регионе трижды объявляли воздушную тревогу.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Ровенской области. Об этом сообщил глава местной ОВА Виталий Коваль.

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Так, по имеющимся данным, в ночь с 20 на 21 марта в области трижды звучали сирены воздушной тревоги. В результате, было зафиксировано два ракетных удара.

Коваль отметил, что целью атаки был один из военных полигонов.

"По одному из общих военных полигонов нанесли два ракетных удара. На месте работают спасатели", — сказал политик.

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Более подробную информацию он обещает сообщить позже.

После обращения Коваля на его странице в Facebook появился пост об очередной воздушной тревоге и ее отбое.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на 26-й день войны.

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