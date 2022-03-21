На Запорожье задержали информатора оккупантов

Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В городе Вольнянск Запорожской области полицейские задержали 52-летнего местного жителя, который сообщал российским оккупантам про места расположения подразделений ВСУ. Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

У правоохранителей есть основания полагать, что задержанный мужчина собирал информацию про месторасположение личного состава и военной техники ВСУ, а потом передавал ее оккупантов. У мужчины нашли банковские карты, средства связи и средство передвижения.

Теперь с информатором оккупантов будут разбираться сотрудники СБУ. Они примут дальнейшее процессуальное решение в его отношении.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали четырех российских диверсантов. У их изъяли арсенал оружия.

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Подозреваемый в преступлении / npu.gov.ua