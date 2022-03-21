Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов за 25 дней войны

За минувшие сутки, 20 марта, положение и характер действий сил обороны Украины существенных изменений не имели.

Россия за первые 25 дней вторжения в Украину потеряла убитыми и ранеными около 15 000 военнослужащих. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

С 24 февраля и по состоянию на утро 21 марта украинские бойцы подбили и сожгли 498 танков, 1535 боевых бронированных машин оккупантов, сбили 97 самолетов и 121 вертолет. Кроме того, уничтожено 240 артиллерийских систем, 80 реактивных систем залпового огня, 969 единиц автомобильной техники.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 20 марта, положение и характер действий сил обороны Украины существенных изменений не имели. Российские оккупанты пытаются удержать захваченные рубежи. Они продолжают обстреливать города и мешают эвакуации из них мирных жителей.

На временно захваченных территориях оккупанты продолжают терроризировать местных жителей, продолжают мародерство.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 21 марта оккупанты нанесли два авиаудара по Ровенской области. Целью атаки был военный полигон.

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