В Мелитополе массово похищают журналистов

Оккупанты оказывают давление на украинских журналистов на захваченной территории

В Мелитополе оккупанты похитили пятерых журналистов издания "Местные вести". Россияне пришли к ним домой и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает редакция издания в Instagram.

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Отмечается, что с момента захвата города россияне принялись активно навязывать свою пропаганду и оказывать давление на журналистов.

"И сегодня это произошло. Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

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Остающиеся на свободе журналисты полагают, что их коллег пытаются принудить к сотрудничеству.

"Призываем руководство города и страны, коллег из украинской и мировой прессы выступить в защиту мелитопольских представителей прессы", - просит редакция.

Напомним, оккупанты похитили журналистку в Бердянске. Женщина снимала видео и писала статьи для одного из центральных украинских изданий.

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