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Впереди много испытаний, но мы победим - Резников

Министр обороны призвал украинцев не питать иллюзий, ведь Украина сражается с гораздо более многочисленным противником, но он уверен в победе.
 |  Автор: Виталий Кулак
Впереди много испытаний, но мы победим - Резников
Алексей Резников / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не питать иллюзий, ведь Украина сражается с гораздо более многочисленным противником, но наша страна будет бороться и победит. Такое заявление Резников сделал на своей странице в Facebook.

"Но пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом, - мы будем бороться. И победим!"- подчеркнул министр.

Резников также сообщил, что Вооруженные силы Украины недавно получили 51 тысячу бронежилетов 4 класса защиты. Большинство из них купили на деньги государственного бюджета.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. За первые 25 дней войны российские оккупанты смогли временно захватить несколько городов, в том числе Бердянск, Мелитополь и Херсон. При этом Россия уже потеряла около 15 000 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее стало известно, что в ночь на 21 марта оккупанты нанесли два авиаудара по Ровенской области. Целью атаки был военный полигон.

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