Из Украины в чемоданах пытались вывезти 30 млн долларов

В преступлении могут быть замешаны некоторые сотрудники Закарпатской таможни.

В Закарпатской области через пункт пропуска "Вилок" в чемоданах пытались без декларирования и в обход таможенных правил вывезти в Венгрию 28 млн долларов и 1,3 млн евро. По данному факту Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, сообщила пресс-служба ГБР.

В сообщении говорится, что незаконному вывозу из Украины такой значительной суммы иностранной валюты могли помогать некоторые сотрудники Закарпатской таможни.

По данному факту следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по этой статье - 6 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 украинцев призывного возраста пытались сбежать в Молдову. Их задержали пограничники Могилев-Подольского и Черновицкого отрядов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

В чемоданах пытались вывезти 30 млн долларов / dbr.gov.ua