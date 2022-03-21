В Днепре задержали предателя, помогавшего оккупантам

Ему уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

В Днепре правоохранители задержали местного жителя, который передавал секретную информацию представителям спецслужбы РФ. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Установлено, что задержанный передавал российским оккупантам информацию про пути передислокации военной техники ВСУ и места расположения военных частей, блокпостов, систем противовоздушной обороны.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Во время обыска у фигуранта обнаружили корпус ручной гранаты и запал. Предателю уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали четырех российских диверсантов. У них изъяли арсенал оружия.

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