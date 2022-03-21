Временно будут закрыты порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона

Российская агрессия существенно повлияла на работу морской отрасли.

Порты в Украине временно не будут работать. / facebook.com/MinInfra.UA

Министерство инфраструктуры Украины сообщило об изменениях в морской отрасли в связи с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины. Так, временно будут закрываты порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона. Вход и выход суден пока что невозможен.

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Частично будут обслуживаться и проводить обработку того, что в наличии у причалов флота в Николаеве, Ольвии, Южном, Одессе и Черноморске. Вход и выход суден временно невозможен.

Белгород-Днестровский не будет работать из-за отсутствия в порту флота и грузов. Вход и выход суден пока что невозможен.

Также министерство отметило, как будет функционировать речная инфраструктура. Шлюзовая днепровская инфраструктура на север от Киева находится в рабочем состоянии. Кроме Каховского шлюза, который временно оккупирован россиянами.

В Одессе и Измаиле продолжается процедура дипломирования моряков. Возможен выход в рейс украинских моряков в составе членов экипажей суден из портов Усть-Дунайск, Измаил, Рени.

Пока вопрос остается открытым насчет выезда заграницу моряков-украинцев пешком или автотранспортом.

Ранее мы писали, что из Бердянского порта пропали пять кораблей с зерном. По словам очевидцев, их украли российские буксиры. Рашисты самовольно отогнали корабли с несколькими десятками тысяч тонн зерна.