Буксиры РФ выкрали из порта в Бердянске 5 кораблей с украинским зерном

Оккупанты пошли на очередное преступление в отношении Украины. Они самовольно отогнали пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна.

Из морского порта в Бердянске пропали пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн украинского зерна. Местные жители сообщают, что их выкрали буксиры РФ. Об это рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух во время включения в едином телемарафоне UAразом.

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Губернатор отметил, что в порту Бердянска стояли пять кораблей, однако несколько дней назад они исчезли.

"Жители Бердянска сообщают, что в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены. Это мы видим по таможенным документам, некоторые частично загружены. Несколько дней назад корабли исчезли из Бердянского порта," - сообщил Старух.

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В сумме на бортах находится несколько десятков тысяч тонн зерна Украины.

"Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Там было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна," - отметил губернатор.

Ранее мы писали, что в Сумах ликвидировали утечку аммиака. Известно, что пострадал один сотрудник предприятия "Сумыхимпром". Для населения города Сумы угрозы нет.