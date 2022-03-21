ВСУ полностью освободили Макаров Киевской области

Таким образом военные обнажили тылы ближайших к Киеву войск оккупантов.

Украинские военные полностью освободили Макаров Киевской области. О победе ВСУ в городе, который находится к западу от Киева, сообщают несколько телеграм-каналов.

Таким образом, выгнав оккупантов, украинская армия отрезает врагов от шоссе M-06 и обнажает тылы ближайших к Киеву войск рашистов. В доказательство победы над оккупантом распространяется фото военного с флагом Украины.

Отметим, что вечером 20 марта, председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал, что россияне продолжают хаотичный обстрел гражданских объектов в разных районах области.

"От обстрелов больше всего пострадали Бучанский, Броварской и Вышгородский районы. Ворзель, Буча, Ирпень, Макаров, Гостомель - враг пытается стереть эти населенные пункты с лица земли," - отметил Павлюк.

Ранее украинские военные отбросили оккупантов от Киева на расстояние до 70 километров. В ходе контрнаступления ВСУ были освобождены около 30 населенных пунктов в Киевской области.

Ранее мы писали, что в Мариуполе количество погибших мирных жителей превысило 3000 человек. Как отмечает командир "Азова", точное количество еще больше, но его назвать невозможно, так как из-за постоянных обстрелов люди хоронят погибших в братских могилах и без имени.