В Мариуполе количество жертв среди населения превысило 3000 человек

Однако назвать точное количество погибших, так как людей хоронят в братских могилах и без имен, невозможно.

В Мариуполе хоронят людей под обстрелами и в братских могилах. / t.me/operativnoZSU

Ситуацию в Мариуполе сравнивают с блокадным Ленинградом во времена Второй мировой войны. На 26 день войны сообщается, что количество жертв среди мирного населения превысило 3000 человек. Об этом в телеграм-канале сообщает командир полка "Азов" - майор Денис Прокопенко.

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Ситуация в городе с каждым днем еще более накаляется. Жертв среди мирного населения - неисчисляемое количество.

"Количество жертв среди мирного населения растет ежедневно, на данный момент составляет более трех тысяч - но никто не может сказать точное количество погибших, потому что людей хоронят в братских могилах, без имен. Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами, похороненные заживо," - рассказывает Прокопенко.

Центр Мариуполя 19 марта. / t.me/Pravda_Gerashchenko

Майор подчеркивает, что в Мариуполе нет безопасных мест, так как ракеты врага бьют по домам, "убивая людей в своих постелях", роддомам и другой мирной инфраструктуре.

"Люди готовят еду на улице, рискуя своей жизнью, под постоянными обстрелами артиллерии и под авиабомбами. Температура на улице -5 градусов по Цельсию," - отмечает командир полка "Азов".

Машины после обстрелов, которые пытаются из последних сил вывезти людей из блокадного Мариуполя. 19 марта. / ВВС

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