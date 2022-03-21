В Мариуполе количество жертв среди населения превысило 3000 человек
Ситуацию в Мариуполе сравнивают с блокадным Ленинградом во времена Второй мировой войны. На 26 день войны сообщается, что количество жертв среди мирного населения превысило 3000 человек. Об этом в телеграм-канале сообщает командир полка "Азов" - майор Денис Прокопенко.
Читайте также: Временно будут закрыты порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и ХерсонаСитуация в городе с каждым днем еще более накаляется. Жертв среди мирного населения - неисчисляемое количество.
"Количество жертв среди мирного населения растет ежедневно, на данный момент составляет более трех тысяч - но никто не может сказать точное количество погибших, потому что людей хоронят в братских могилах, без имен. Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами, похороненные заживо," - рассказывает Прокопенко.
Майор подчеркивает, что в Мариуполе нет безопасных мест, так как ракеты врага бьют по домам, "убивая людей в своих постелях", роддомам и другой мирной инфраструктуре.
"Люди готовят еду на улице, рискуя своей жизнью, под постоянными обстрелами артиллерии и под авиабомбами. Температура на улице -5 градусов по Цельсию," - отмечает командир полка "Азов".
Ранее мы писали, что в Бердянске россияне самовольно отогнали пять кораблей Украины. В порту стояли судна с несколькими десятками тысяч тонн украинского зерна, теперь их судьба неизвестна.