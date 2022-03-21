Компромиссы на переговорах будет решать референдум

Владимир Зеленский заявил, что народ должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов.

Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Речь идет о темах гарантий безопасности и Донбасса и Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Суспільному.

"Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией", - отметил он.

Также президент ответил на вопрос по поводу НАТО.

"Мы уже все понимаем. Нас не берут (в НАТО), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам нужно успокоиться, сказать, "окей, другие гарантии безопасности", - заявил Зеленский.

По его словам, решение по НАТО уже очевидно и Украину к нему готовят.

Ранее сообщалось, что Украина не раскрывает ход переговоров с Россией.