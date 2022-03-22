На видео показали, как под Киевом оккупанты воруют ковры

Видео снято в Киевской области недалеко от Гостомельского аэродрома.

Недалеко от Гостомельского аэродрома / Скриншлот видео / Facebook Луценко

Военнослужащие российской армии, которая в феврале вторглась в Украину, начали заниматься мародерством. Видео, подтверждающее это, разместил в Facebook военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

В видео видно, как возле многоэтажного жилого дома стоят три боевые бронированные машины оккупантов. На двух из них лежат украденные ковры.

Луценко добавил, что это видео снято в Киевской области недалеко от Гостомельского аэродрома.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, Россия по согстоянию на утро 22 марта потеряла в Украине более 15 000 военнослужащих убитыми и ранеными. Еще около 2 000 российских солдат сдались в плен.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за время вторжения в Украину российское правительство признало меньше потерь, чем фактически похоронили солдат в России.

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