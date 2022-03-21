В РФ похоронили больше солдат, чем признали потерь – Резников

Кремль уже не знает, как объяснять населению происходящее в Украине, считает глава Минобороны

За время полномасштабного вторжения в Украину российское правительство признало меньше потерь, чем фактически похоронили солдат в России. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Читайте также: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов за 25 дней войны

"В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает", - написал он.

По словам Резникова, украинские защитники уничтожают целыми подразделениями танковые, десантно-штурмовые, инженерные и другие типы войск РФ. Причем многие из них считались "элитными".

Читайте также: 26-й день войны: Враг стал все реже применять авиацию

"Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, на Николаевщине, Херсонщине и Луганщине", - отметил глава Минобороны.

Напомним, Резников предупредил, что впереди много испытаний, но мы победим. Министр обороны призвал украинцев не питать иллюзий, ведь Украина сражается с гораздо более многочисленным противником, но он уверен в победе.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.