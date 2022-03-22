Разрушен наполовину: Появилось видео из освобожденного Макарова

Тихий городок под Киевом стал полем ожесточенных боев с захватчиками

В городе Макаров Киевской области, который ВСУ освободили от российских оккупантов, в ходе боев был разрушен или поврежден каждый второй дом. Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов у себя в Facebook.

Читайте также: Три кольца обороны. Как защищают Киев

"Многострадальный Макаров. Сколько снарядов тебе не приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан", - заявил он.

Также глава полиции региона опубликовал видео, на котором запечатлено состояние города после того, как из него выгнали захватчиков. Помимо жилых домов повреждения получило и здание, в котором располагалось отделение полиции Макарова.

Напомним, вчера сообщалось, что ВСУ полностью освободили Макаров Киевской области. Таким образом военные обнажили тылы ближайших к Киеву войск оккупантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.