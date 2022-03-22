ЕС не будет вводить квоты на беженцев из Украины

Ранее Евросоюз вводил квоты на сирийских беженцев.

Евросоюз не будет вводить квоты для стран-участниц на распределение беженцев из Украины, как ранее это было с сирийцами. Об этом в своем интервью для эстонской телерадиовещательной компании ERR сделала еврокомиссар по внутренним делам Илву Йоханссон.

По ее словам, ранее Евросоюз вводил квоты на беженцев, в зависимости от ситуации в той или иной стране. Теперь же квот нет. Государства, входящие в ЕС, сами говорят, сколько украинских беженцев они могут принять.

Йоханссон подчеркнула, что Евросоюз будет работать с Канадой, США и Великобританией, которые тоже готовы принять определенную часть украинских беженцев.

Между тем, по данным ООН, после вторжения России в Украину около 3 млн украинцев были вынуждены выехать за границу. Из них более 1,9 млн украинцев выехали в Польшу. Президент Владимир Зеленский назвал этот кризис беженцев самым большим после окончания Второй мировой войны.

Напомним, ранее чешский премьер-министр Петер Фиала заявил, что Чехия больше не может принимать украинских беженцев.

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