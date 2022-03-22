Фоторепортер находился на линии фронта, когда с ним пропала связь.

Под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин, который находился на линии фронта. В последний раз фотограф выходил на связь 13 марта. Об этом сообщает "Украинская правда".

13 марта Левин отправился на собственной машине фотографировать военные действия. Фотожурналист оставил авто возле деревни Гута Межигорская и пешком отправился в сторону села Мощун. Отмечается, что в районе Киевской области, куда он направлялся, в тот момент как раз начались интенсивные боевые действия.

Крайнее СМС с телефона Макса Левина пришло в 11:23, после чего журналист не выходил на связь и не появлялся в сети.

Ранее мы писали, что рашисты сожгли конюшню в Гостомеле. Во временно оккупированном городе россияне заняли конно-спортивный комплекс и под угрозой расстрела животных отправили с территории конюхов. В итоге они спалили комплекс вместе с животными. Из 32 выжило порядка 5-7 лошадей.