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Под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин

Фоторепортер находился на линии фронта, когда с ним пропала связь.
Под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин
Макс Левин отправился в Киевскую область, чтобы заснять боевые действия. / t.me/ukropernews

Под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин, который находился на линии фронта. В последний раз фотограф выходил на связь 13 марта. Об этом сообщает "Украинская правда".

13 марта Левин отправился на собственной машине фотографировать военные действия. Фотожурналист оставил авто возле деревни Гута Межигорская и пешком отправился в сторону села Мощун. Отмечается, что в районе Киевской области, куда он направлялся, в тот момент как раз начались интенсивные боевые действия. 

Крайнее СМС с телефона Макса Левина пришло в 11:23, после чего журналист не выходил на связь и не появлялся в сети.

Ранее мы писали, что рашисты сожгли конюшню в Гостомеле. Во временно оккупированном городе россияне заняли конно-спортивный комплекс и под угрозой расстрела животных отправили с территории конюхов. В итоге они спалили комплекс вместе с животными. Из 32 выжило порядка 5-7 лошадей. 

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