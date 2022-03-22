Оккупанты спалили конюшню в Гостомеле с животными внутри

Большинство лошадей сгорели заживо.

В Украине - 27 день полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины. Войска РФ уже показали свое истинное лицо, разрушая инфраструктуру Украины, убивая мирных жителей и детей, демонстрируя отсутствия человечности. Рашисты доказали это в очередной раз.

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Как сообщает телеграм-канал Антона Геращенко, в Гостомели оккупанты спалили конюшню с животными внутри. Владелица Александра рассказала, что не могла попасть на конюшню с 24 февраля. 1 марта рашисты заняли территорию и приказали конюхам покинуть комплекс, угрожая расстрелом лошадей. В итоге, враги сожгли животных заживо. Из 32 выжили 5-7 лошадей. Сейчас они находятся между Гостомелем и Бучей. Александра надеется, что они смогут самостоятельно добыть себе еду и воду, и не попасть под обстрел.

Конюшня после прихода в Гостомель "освободителей". / Геращенко / Телеграм

Конюшня после прихода в Гостомель "освободителей". / Геращенко / Телеграм

Хозяйка конного комплекса рассказала, что фото сожженной конюшни ей прислал очевидец, который посетил разрушенный объект. Сейчас Александра собирает деньги для поиска, содержания и восстановления уцелевших лошадей, а также для восстановления конно-спортивного клуба.

Так конно-спортивный комплекс выглядел до вторжения РФ. / Геращенко / Телеграм

"Эти преступления мы не дадим забыть никогда! Весь мир будет смотреть на россиян, а видеть — исключительно убийц и разрушителей! Садистов и лицемеров!," - написала девушка в Фейсбуке.

Ранее мы писали, рашисты бросили мину в супермаркет Северодонецка. В тот момент стояла очередь из мирных жителей за продуктами. В результате взрыва минимум один погибших и более десяти раненных.