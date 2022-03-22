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Во время уличного боя в Мариуполе полк "Азов" ликвидировал 4 танка РФ

Танкисты украинского полка уничтожают танки, пехоту врага и ББМ.
Во время уличного боя в Мариуполе полк "Азов" ликвидировал 4 танка РФ
Враг продолжает уничтожать Мариуполь. / Полк Азов

Во время уличного боя в Мариуполе полк "Азов" ликвидировал 4 танка и другую бронетехнику РФ. Об этом "Азов" сообщает в своем телеграм-канале.

Также танкисты "Азова" уничтожили ББМ и пехоту оккупантов. Мариупольский полк продолжает показывать врагу, что в Мариуполе их не ждали, а вражеских боевиков отправляют в ад.

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