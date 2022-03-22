Во время уличного боя в Мариуполе полк "Азов" ликвидировал 4 танка РФ

Танкисты украинского полка уничтожают танки, пехоту врага и ББМ.

Во время уличного боя в Мариуполе полк "Азов" ликвидировал 4 танка и другую бронетехнику РФ. Об этом "Азов" сообщает в своем телеграм-канале.

Также танкисты "Азова" уничтожили ББМ и пехоту оккупантов. Мариупольский полк продолжает показывать врагу, что в Мариуполе их не ждали, а вражеских боевиков отправляют в ад.

Ранее мы писали, что в Чернигове сложная гуманитарная ситуация. Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что окраины города полностью разрушены в результате обстрелов оккупантами, а пригород - на 60%. На протяжении сегодняшнего дня в Чернигове полностью отсутствует свет и вода.