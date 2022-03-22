В Чернигове сложная гуманитарная ситуация, полностью разрушены окраины - Денисова

Сегодня в городе отсутствует свет и вода из-за обстрелов россиян.

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в Чернигове сложная гуманитарная ситуация. Окраины города полностью разрушены в результате обстрелов оккупантами, а пригород - на 60%. Сейчас в городе остается около 130 тысяч местных жителей, из которых много больных.

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Денисова сообщила, что работники водоканала стараются доставить воду в микрорайоны города и объекты критической инфраструктуры, несмотря на постоянные обстрелы. Также по всему городу отсутствует свет. Газ есть выборочно. Привести в рабочее состояние не удается по причине обстрелов.

Чернигов на грани гуманитарной катастрофы. / Геращенко / Телеграм

Омбудсмен делится, что большинство черниговцев приучились готовить еду на огне в своих дворах.

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Известно, что выезды из Чернигова в сторону Киева заминированы. Поэтому тем, кто рискует выезжать, - "лестными дорожками". Однако после потепления их размоет, а город останется в абсолютной блокаде.

Ранее мы писали, что главная задача для ВСУ - это не пропустить оккупантов через реку Ирпень из оккупированных городов области. Губернатор Киевской области Павлюк отметил, что сейчас под оккупацией находятся Гостомель и Буча.