ПЦУ призвала УПЦ МП к каноническому единению

Ранее глава УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил вторжение российских войск в Украину.

Священный синод Православной Церкви Украины призвал духовенство и мирян парафий Московского патриархата соединится с ПЦУ. Об этом на своей странице в Twitter написал митрополит Киевский Епифаний.

В сообщении говорится, что речь идет про каноническое единение с Православной Церковью Украины.

Напомним, что руководство русской православной церкви поддержало вторжение России в Украину. Российская пропаганда утверждает, что якобы в Украине создают искусственные преграды верующим Московского патриархата.

Между тем, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил вторжение российских войск в Украину и поддержал ВСУ.

Ранее оккупанты применили слезоточивый газ против акции жителей в Херсоне.

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