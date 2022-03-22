Оккупанты применили слезоточивый газ против акции жителей в Херсоне
Херсон временно оккупирован российской армией, однако мирные жители ежедневно выходят на митинги против боевиков.
Российские оккупанты применили слезоточивый газ против акции местных жителей в Херсоне. Однако украинцы подождали, пока рассеется облако, и вернулись на место митинга. Об этом сообщает Общественный вещатель в Херсоне.
Читайте также: Временно будут закрыты порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и ХерсонаРоссияне не в первый раз применяют запрещенные приемы, чтобы подавить протесты херсонцев. С того момента, как город оказался под оккупацией, мирные жители ежедневно выходят с украинской символикой на площадь Свободы и требуют рашистов покинуть их город.
Вражеская армия использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать людей. Однако когда дым развеялся, часть херсонцев вернулась митинговать.
Читайте также: В Херсоне боевики обстреляли мирных жителей на митингеРанее рашисты забросали жителей светошумовыми гранатами и открыли огонь. Сообщается о раненых.
Ранее мы писали, что россияне обстреляли Авдеевку новыми реактивными снарядами залпового огня "Торнадо-С". Как отмечают в Донецкой ОВА, оккупанты хотят стереть город с лица земли.
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