Украинский генерал предложил оккупантам взять его в плен

Генерал полиции уверен, что для сбора детей и организации их вывоза ему понадобится три дня.

Генерал полиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам себя в качестве заложника в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя. Об этом в четверг, 24 марта, он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским оккупантам - дайте возможность вывезти детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя", - призвал Аброськин.

Аброськин напомнил, что он - генерал полиции и в 2014-2018 годах организовывал противодействие оккупантам в Донецкой области.

"Я включен в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые ещё остаются в Мариуполе", - добавил он.

Напомним, в Мариуполе люди начали умирать от голода. Горсовет призывает спасти людей.

Отметим, что российские войска не пускают в город колонну с гуманитаркой, а также автобусы для эвакуации. Местные жители могут покинуть город только на частных автомобилях.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские войска в первую очередь нанесли удары по критической инфраструктуре города и теперь в нем отсутствует отопление, вода, свет и связь.

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