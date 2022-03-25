Обстановка на 30-й день войны: ВСУ отбили 9 атак и сбили 6 воздушных целей

Украинские военные продолжают вести оборонную операцию и прикрывать госграницу.

В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке по состоянию на утро 30-го дня полномасштабной войны, 25 марта. Военнослужащие отбили 9 атак противника и сбили 6 вражеских воздушных целей. Подробности передает пресс-служба оборонного ведомства.

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Так, на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях силы обороны продолжают проводить оборонную операцию.

Устойчивая оборонительная операция проводится и на Слобожанском, в части Таврического, а также Донецком направлениях. ВСУ сосредоточили основные усилия на том, чтобы не допустить прорыва врага.

В это же время на Волыни военные сосредотачиваются на прикрытии государственной границы. На Сиверщине ведется оборонительная операция, а именно удержание Чернигова и сдерживание продвижения на Киев.

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В Киеве ВСУ отражают наступление врага, наносят ему огневое поражение и удерживают все определенные рубежи. А на Юге идет оборонительная и стабилизационная операции, проводятся задачи терробороны, говорят в Генштабе.

Также в сообщении указывается, что войска РФ ведут боевые деяния, нарушая нормы гуманитарного права и правила ведения войны.

За сутки ВСУ отбили 9 атак войск РФ, уничтожили 12 танков, в районе 20 единиц автомобильной и бронированной техники, а также 9 артиллерийских систем и 200 противников.

Силы противовоздушной обороны сбили 2 самолета и 2 беспилотника. Воздушные Силы за день поразили 6 воздушных целей, в том числе 1 самолет, 4 ракеты и 1 беспилотник. Авиация патрулировала небо, прикрывала войска и объекты, а ударная авиация наносила удары по колоннам противника, логистическим центрам и скоплениям войск, подытожили в Генштабе.

Напомним, ранее в разведке США оценили эффективность российских крылатых ракет.

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