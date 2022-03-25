Военные РФ нанесли ракетный удар по в/ч на окраине Днепра

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Российские войска вчера вечером, 24 марта, нанесли ракетный удар по воинской части, которая располагается на окраине Днепра. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В сообщении говорится, что в результате вражеского удара разрушены здания воинской части. Возникло два очага пожаров. Спасатели продолжают разбирать завалы.

На данный момент еще нет информации о том, были ли жертвы и пострадавшие. Эта информация уточняется.

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Напомним, 24 февраля в Украину вторглись российские войска. Противник сумел временно занять несколько городов. Оккупанты пытаются окружить Киев, Харьков и Николаев. В Мариуполе украинские защитники ведут бои в окружении. Однако, врагу не дали продвинуться вглубь страны.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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