Кремль ошибся насчет Одессы – мэр Труханов

Труханов ранее допустил, что войска РФ могут с моря и суши окружить Одессу.

Россия ошиблась насчет Одессы, считая, что одесситы будут рады российским оккупантам. Такое заявление в интервью для РБК-Украина сделал одесский мэр Геннадий Труханов.

По его словам, Кремль, видимо, рассчитывал, что в Одессе российским войскам будет помогать партия ОПЗЖ. И в этом заключается ошибка Путина.

"Одно дело – быть оппозиционной партией и заниматься политикой. И совсем другое – устраивать государственные перевороты и способствовать оккупации страны. И пускай они на меня не обижаются, но сегодня мы видим тотальный выход депутатов из этой партии, потому что они понимают разницу", - сказал Труханов.

Напомним, одесский мэр ранее допустил, что войска РФ могут с моря и суши окружить Одессу. Однако, он подчеркнул, что Южная Пальмира будет защищаться и россияне не могут ее захватить.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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