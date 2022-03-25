В Драмтеатре Мариуполя в результате авиаудара погибло около 300 человек

На Мариупольский театр россияне скинули сверхмощную бомбу, когда там прятались сотни людей от бомбардировок.

Мариупольский городской совет сообщил о грустных новостях. По информации очевидцев, в результате авианалета на Драматический театр Мариуполя погибло около 300 человек. Однако горсовет подчеркивает, что они пока на 100% подтвердить эту информацию не могут, поэтому надеются на лучшее.

"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном," - отмечают в пресс-службе.

Отметим, что россияне заявили, что якобы в Драмтеатре прятались "азовцы". Однако на самом деле там были около 1000 женщин и детей, которые прятались от войны. Доказательство этому огромная надпись, которую видно даже из самолета, - "ДЕТИ". Поэтому оккупанты знали, куда бьют.

Самолеты РФ знали куда бьют. / Кулеба / Фейсбук

Ранее мы писали, что Ирина Верещук рассказала о коридорах, которые удалось согласовать с агрессором. Удалось договориться лишь о двух "зеленых коридорах". Эвакуировать украинцев будут по направлениям Мелитополь-Запорожье и Мариуполь-Запорожье. Отметим, что других коридоров сегодня не будет, поэтому нельзя верить возможным провокациям, чтобы оккупанты не использовали мирное население как "живой щит".