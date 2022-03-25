Гуманитарные коридоры 25 марта: Где будут эвакуировать украинцев

Согласовать удалось только два коридора, говорит Ирина Верещук.

На сегодня, 25 марта, были согласованы гуманитарные коридоры. Эвакуировать украинцев будут по направлениям Мелитополь-Запорожье и Мариуполь-Запорожье. Об этом в видеообращении рассказала вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук.

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Так, политик сообщила, что в пятницу будет открыт коридор из Мариуполя в Запорожье для граждан, которые будут выезжать на своем транспорте.

Централизованная эвакуация людей пройдет из Бердянска. Местом сбора является спорткомплекс на Мелитопольском шоссе, 27. Сейчас на въезде в Бердянск стоят 48 автобусов. После прохождения блокпоста транспорт будет передан на эвакуацию.

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Верещук отметила, что на въезде в Бердянск был заблокирован и бензовоз. Когда его пропустят, люди смогут заправить машины на заправках на Мелитопольском шоссе, 87б и Восточном проспекте, 4а.

В это же время эвакуация из Мелитополя в Запорожье пройдет из пожарной части №9. Отмечается, что автобусы и гуманитарный груз прибыли в населенный пункт утром 25 марта. После разгрузки помощи транспорт подадут к месту сборов.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС обязались восстановить Украину после войны.

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