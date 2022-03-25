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В Мариуполе россияне открыли в ТЦ "штаб" российской партии

Страна-агрессор называет оккупацию торгового центра "гуманитарным штабом".
В Мариуполе россияне открыли в ТЦ "штаб" российской партии
Россияне оккупировали торговый центр в Мариуполе. / Призрак / Телеграм

В Мариуполе россияне открыли в здании ТЦ "Метро" "штаб" российской партии. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

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В помещении гипермаркета оккупанты открыли якобы "гуманитарный штаб" партии Единая Россия. Помимо принудительного вывоза украинцев на территорию РФ, оккупанты продолжают агитировать людей "русским миром", раздавая пропагандистскую продукцию.

"По информации остающихся в городе мариупольцев, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка," - отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, что по сведениям очевидцев в результате падения сверхбомбы россиян на Драматический театр Мариуполя погибло около 300 людей. Рашисты заявляли, что в здании прятался полк "Азов", однако пилоты РФ знали, что там дети, так как надпись "ДЕТИ" перед театром была видна даже с высоты.

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