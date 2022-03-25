В Мариуполе россияне открыли в ТЦ "штаб" российской партии
В Мариуполе россияне открыли в здании ТЦ "Метро" "штаб" российской партии. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Читайте также: "Ничего святого": ВС РФ захватили храм в Мариуполе и ведут с него обстрелВ помещении гипермаркета оккупанты открыли якобы "гуманитарный штаб" партии Единая Россия. Помимо принудительного вывоза украинцев на территорию РФ, оккупанты продолжают агитировать людей "русским миром", раздавая пропагандистскую продукцию.
"По информации остающихся в городе мариупольцев, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка," - отмечается в сообщении.
Ранее мы писали, что по сведениям очевидцев в результате падения сверхбомбы россиян на Драматический театр Мариуполя погибло около 300 людей. Рашисты заявляли, что в здании прятался полк "Азов", однако пилоты РФ знали, что там дети, так как надпись "ДЕТИ" перед театром была видна даже с высоты.