Из-за обстрелов Луганщина утопает в пожарах - ГСЧС
За сутки спасатели ликвидировали более 30 пожаров.
Спасатели ГСЧС в Луганской области сообщают, что Луганщина утопает в пожарах из-за постоянных обстрелов. Российские оккупанты цинично пытаются разрушить населенные пункты и истребить украинское население.
Читайте также: Гайдай о ситуации на Луганщине: За полдня пятеро погибших, восемь раненыхЗа последние сутки сотрудники ГСЧС смогли ликвидировать более 30 пожаров в многоэтажках, приватных домах и других объектах инфраструктуры. Удалось спасти 18 человек.
Спасатели продолжают разбирать завалы и тушить пожары, которые произошли в Рубежном, Северодонецке, Приволье, Щедрищево, Лисичанске и Новотошковке в результате не прекращаемых обстрелов.
Ранее мы писали, что в результате бомбардировки "Новой почты" и поликлиники в Харькове много погибших. Россияне целенаправленно обстреляли из артиллерии пункт выдачи гуманитарной помощи. Известно о гибели минимум 4 человек.
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