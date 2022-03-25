Из-за обстрелов Луганщина утопает в пожарах - ГСЧС

За сутки спасатели ликвидировали более 30 пожаров.

Спасатели ГСЧС в Луганской области сообщают, что Луганщина утопает в пожарах из-за постоянных обстрелов. Российские оккупанты цинично пытаются разрушить населенные пункты и истребить украинское население.

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За последние сутки сотрудники ГСЧС смогли ликвидировать более 30 пожаров в многоэтажках, приватных домах и других объектах инфраструктуры. Удалось спасти 18 человек.

Результат обстрела россиян по городам Луганщины. / ДСНС України

Спасатели продолжают разбирать завалы и тушить пожары, которые произошли в Рубежном, Северодонецке, Приволье, Щедрищево, Лисичанске и Новотошковке в результате не прекращаемых обстрелов.

Результат обстрела россиян по городам Луганщины. / ДСНС України

Ранее мы писали, что в результате бомбардировки "Новой почты" и поликлиники в Харькове много погибших. Россияне целенаправленно обстреляли из артиллерии пункт выдачи гуманитарной помощи. Известно о гибели минимум 4 человек.